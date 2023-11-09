Омск, 9 ноября, 2023, 21:32 — ИА Регнум. В Омске на улице Магистральной бетонный столб, в который врезался пьяный водитель, рухнул на коляску с семимесячным ребёнком, сообщили 9 ноября РЕН ТВ в пресс-службе МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM

В результате происшествия ребёнок не пострадал, уточнили в полиции, хотя верхний конец столба упал на коляску. За рулём автомобиля Toyota находился 25-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который не справился с управлением и врезался в столб.

По факту ДТП начали проверку. Полицейские составили на водителя административный протокол за вождение в нетрезвом виде.

Как передавало ИА Регнум, автомобиль протаранил группу пешеходов на севере Москвы после столкновения с другой машиной. В проезде Серебрякова столкнулись такси и легковой автомобиль, после удара одну из машин отбросило на пешеходов. По предварительным данным, пострадали два человека.