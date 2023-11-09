Тюмень, 9 ноября, 2023, 21:14 — ИА Регнум. В Тюмени подросток столкнул с лестницы первоклассника за то, что тот посмеялся над ним. Мальчик получил переломы нескольких позвонков и теперь не может ходить в школу и даже сидеть, сообщает 9 ноября издание «72.ru».

Вадим Кондратьев

По словам матери первоклассника Марины Гафитулиной, слова которой приводит издание, конфликт между детьми произошел ещё 6 ноября. Выйти на контакт с родителями обидчиков ей не удалось.

По её словам, поводом для драки стал конфликт на горке, где её сын катался с другими детьми. В какой-то момент туда пришла компания подростков, один из которых упал. Все засмеялись, первоклассник тоже. По всей видимости, это не понравилось подросткам, они начали обзывать младшеклассника и бросаться в него снежками, стали угрожать, из-за чего мальчик испугался и побежал домой.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что возле подъезда ребёнка нагнал мальчик в красной куртке. В какой-то момент началась потасовка, и первоклассник упал с лестницы. Вскоре к детям подъехал курьер «Самоката», он поднял плачущего ребёнка и помог ему зайти в подъезд.

Мать первоклассника подчеркнула, что хотела решить конфликт с родителями обидчиков без полиции, но никак не смогла их найти, даже через соседские чаты. На следующий день женщина написала заявление в полицию и обратилась к медикам. Врачи диагностировали у её сына переломы 3-го и 4-го позвонков.

Чтобы добиться справедливого наказания и возмещения ущерба, она собирается обращаться в суд. Женщина считает, что штраф и внимание полиции — недостаточное наказание для обидчика.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области тем временем подтвердили, что заявление в полицию написано. Полицейские проводят проверку.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября группа петербургских подростков избила 12-летнего мальчика. Инцидент произошёл на детской площадке. Одному из участников нападения 15 лет.

В конце октября в соцсетях появилось видео, на котором восьмиклассник избивает семиклассника. Подросток несколько раз ударил его и схватил за горло. В МВД отметили, что причиной конфликта стала личная неприязнь якобы из-за того, что семиклассник обидел другого ученика.

После инцидента семью зачинщика драки решили выдворить из России. Как выяснилось при проверке, родители обидчика находятся в стране в нарушение миграционного законодательства: отец не встал на учёт, а мать не выехала из страны по истечении установленного срока пребывания. Их сыновья также не состоят на миграционном учёте. Сейчас семья находится в Центре временного содержания иностранных граждан.