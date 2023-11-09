Новосибирск, 9 ноября, 2023, 21:05 — ИА Регнум. Расследование смерти новосибирской эскортницы Стеллы, тело которой нашли залитым в бетон, завершено. Об этом сообщает 9 ноября издание KP.RU.

Иван Шилов ИА REGNUM

Девушка по имени Екатерина пропала в феврале 2021 года. Её тело нашли через пять месяцев в посёлке Рыбачий под Новосибирском, оно было залито в бетон. Следственный комитет возбудил дело об убийстве.

После исчезновения девушки выяснилось, что она вела двойную жизнь. Близкие знали её как сотрудницу салона красоты и зоозащитницу. Но Екатерина работала девушкой по вызову и была известна как Стелла.

Правоохранители предположили, что исчезновение связано с тайной стороной её жизни. В преступлении заподозрили 36-летнего знакомого девушки, производителя шоколада. На допросе он признался, что спрятал её тело в Рыбачьем.

По словам мужчины, Екатерину он нашёл у неё дома мёртвой. Трагедия испугала его, и в экстренные службы он решил не обращаться, чтобы не портить свою репутацию.

Эксперты установили, что девушка умерла после приступа, связанного с диабетом. Её мать заявила, что не сомневается в выводах профессионалов.

«Благодаря расследованию и зная свою дочь, у меня сложилась вся картина случившегося… Диабет убил мою дочь», — рассказала женщина.

Она добавила, что дело закрыли в марте 2022 года. Были установлены все подробности произошедшего.

Мужчина, спрятавший тело девушки в бетоне, никакого наказания не понёс. По словам юристов, законом такая ответственность не предусмотрена. Поступок мужчины ужасен с моральной точки зрения, но по закону он не преступник, так как к смерти девушки не причастен.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2021 года в Москве пропала модель Гретта Ведлер. Её тело нашли через год в автомобиле в Липецке, оно было спрятано в чемодане. По подозрению в убийстве девушки задержали Дмитрия Коровина. Выяснилось, что в одном из московских отелей между ним и моделью произошла ссора, Коровин избил её и задушил подушкой. Мужчина не только спрятал тело жертвы, но и забрал себе её телефон. С помощью сим-карты убитой он взял кредит в банке на 743 тыс. рублей. В апреле 2023 года суд приговорил Коровина к 15 годам колонии за убийство.