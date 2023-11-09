Москва, 9 ноября, 2023, 20:56 — ИА Регнум. Президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов сомневается в необходимости создания нового единого QR-кода. По мнению эксперта, на сегодняшний день уже существует QR-код, разработанный Сбером, к которому уже подключено несколько других банков, и этим кодом уже активно пользуются.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

«На мой взгляд, зачем пытаться изобрести велосипед от государства, когда на нем уже давно все ездят», — поясняет Фофанов. «У банка [Сбера] уже давно есть сервис, который позволяет оплачивать покупки через QR-код и он работает уже не первый год», — добавил он. Фофанов подчеркнул, что сервис уже востребован как в столице, так и в регионах.

“Кроме того, сами кассиры, сотрудники торговых точек регулярно напоминают покупателям о возможностях такой оплаты, поэтому продвижение объединяющей в единую систему для оплаты по QR, во всяком случае, в текущий момент, может создать лишь дополнительные трудности, путаницу и к тому же еще и затраты», — подчеркнул он.

По его словам, сейчас Россия нуждается в новых технология и разнообразии платежных инновациях. А, например, «Тинькофф», Сбер, МТС, «Яндекс» и другие компании здесь стараются наполнить рынок разными решениями.

«Достаточно странно, что предлагается создать какой-то единый QR-код для оплаты, и тоже от лица государства, как Сбер. На разработку любого проекта нужен бюджет», — сказал эксперт.

Ранее зампред Банка России Ольга Скоробогатова в кулуарах форума «Финополис» заявила, что разработка единого QR для оплаты — «задача этого года». ЦБ только начал обсуждение этой темы, и ему необходимо около трех месяцев, чтобы вместе с Национальной системой платежных карт и банками понять, как именно можно создать унифицированный QR-код, добавила она.