Вашингтон, 9 ноября, 2023, 20:50 — ИА Регнум. Палестино-израильский конфликт подорвал надежды Украины на проведение «саммита мира», который Киев надеялся организовать до конца 2023 года, пишет 9 ноября американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как говорится в публикации, украинские власти планировали провести международный саммит с участием стран Глобального Юга, которые остаются нейтральными в вопросе украинского конфликта, чтобы склонить их в пользу «формулы мира» главы киевского режима Владимира Зеленского.

Журналисты издания не исключили, что украинский саммит вовсе не состоится до конца текущего года. Согласно данным источников издания, в последнее время эта инициатива начала «терять обороты» из-за растущей напряжённости на Ближнем Востоке.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября на Мальте прошла встреча по Украине, которую в Москве сочли оторванной от реальности. Участие в мероприятии подтвердили делегаты стран Группы семи (G7), Катара, ЮАР, Индии, Турции и других, в Киеве заявили об участии более 50 государств. Китая, как сообщалось, на ней не было, однако была Армения.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что присутствие представителя страны на мероприятии Москва рассматривает как демонстративный антироссийский жест.

Зеленский активно продвигает план из десяти пунктов, впервые появившийся ещё в 2022 году. Он содержит условия по радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, освобождению пленных, территориальной целостности Украины, «выводу российских войск» и прекращению боевых действий.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал формулу нереализуемой. Россия руководствуется голой действительностью, говорящей, что реализовать «формулу Зеленского» невозможно, подчеркнул он.

В беседе с ИА Регнум гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что и США, и ЕС понимают, что «формула мира» — попытка выдать желаемое за действительное. Как пояснил эксперт, необходимость дополнительных консультаций объясняется тем, что прошедшая на Мальте третья встреча советников по нацбезопасности, посвящённая украинской «формуле мира», не имела никакого результата.