Богота, 9 ноября, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Отец нападающего английского футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Колумбии Луиса Диаса освобождён из плена. Об этом 9 ноября сообщила журналистка Вики Давила в соцсети Х.

GLOBALLOOKPRESS

«Какое счастье, что Луис Мануэль Диас, отец Луиса Диаса, освобождён и возвращается к своей семье. Какая огромная боль и какое счастье одновременно! Кошмар закончился, пытки прекратились. Они снова вместе», — написала журналистка.

Как передавало ИА Регнум, 29 октября стало известно, что родителей Луиса Диаса похитили на севере Колумбии, в районе Барранкас в Ла-Гуахире. Вооружённые люди напали на них у автомобильной заправки и увезли на их же автомобиле.

Мать футболиста Силенис Маруланду удалось почти сразу освободить, её нашли и спасли в ходе полицейской операции. Отца продолжали искать.