Москва, 9 ноября, 2023, 20:07 — ИА Регнум. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон посетил Международную выставку-форум «Россия», где осмотрел стенды регионов и посетил павильоны «Первые в России — стране возможностей», «Атом» и «Дом молодежи», сообщила ИА Регнум пресс-служба форума.

«Конечно, давно надо было делать нечто такое, где и молодое поколение, и старшее поколение узнавали бы свою меняющуюся и прекрасную страну. Это серьёзный этап в осмыслении нашего сегодняшнего настоящего, того пути, который мы прошли. Поэтому огромная благодарность всем тем, кто так искренне и так талантливо в этом участвовал», — сказал митрополит.

По его словам, сейчас в регионах заметно серьёзное развитие, и важно его фиксировать.

«Мне приходится ездить по стране. И то развитие, которое сейчас происходит в большинстве отраслей жизни регионов, даже если оно порой не удовлетворяет — а Человека сложно насытить всем, что он хочет, о чем он мечтает, — равно показать сделанное, показать этот путь — необычайно важно», — отметил он.

Митрополит Тихон подчеркнул, что выставку «Россия» важно увидеть молодёжи.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября Синод Русской православной церкви назначил митрополита Тихона главой Крымской митрополии и освободил его от управления Псковской митрополией.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Гостей также ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Участие в выставке принимают представители органов федеральной власти, крупных корпораций, общественных объединений, зарубежных стран.

Как передавало ИА Регнум, международная выставка-форум «Россия» открылась в День народного единства, 4 ноября, на ВДНХ. На ней представили более 130 экспозиций, а также открыли 13 экскурсионных маршрутов.

Организаторы отметили, что посещаемость выставки-форума в этом году побила рекорд. Так, в первый день работы её посетили более 190 тысяч человек.

Всего на выставке «Россия» гости смогут увидеть достижения 89 российских регионов в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Выставка-форум продлится до 12 апреля 2024 года. Вход бесплатный. На весь период её проведения запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы.