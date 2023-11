Нью-Йорк, США, 9 ноября, 2023, 20:09 — ИА Регнум. Фотожурналисты ведущих мировых СМИ могли знать о готовящейся 7 октября атаке ХАМАС. Об этом сообщает произраильская неправительственная организация Honest Reporting.

В публикации фигурируют такие СМИ как Reuters, The Associated Press (AP), The New York Times (NYT) и CNN, которые работали с четырьмя фотожурналистами, запечатлевшими первые моменты нападения группировки на Израиль. Один из журналистов по имени Эслайя, который работает на CNN, пересёк израильскую границу и снял подбитый танк ЦАХАЛ. В организации утверждают, что получили фото, на котором Эслайя запечатлён с лидером радикального движения ХАМАС Яхьей Синваром.

Также организация приводит в пример другого журналиста — Масуда, который сотрудничал с NYT.

«Масуд тоже был там (на границе, — прим. ред.) — как раз вовремя, чтобы ступить на израильскую территорию и сделать побольше снимков подбитых танков», — пишет издание.

Далее говорится, что Махмуд также заснял известные на весь мир кадры пикапа, перевозившего тело немецко-израильской девушки Шани Лук.

Как передавало ИА Регнум, Шани Лук имела немецкое и израильское гражданство. Когда палестинское движение ХАМАС 7 октября вторглось на территорию Израиля, девушка находилась на музыкальном фестивале Supernova Sukkot Gathering недалеко от кибуца Реим.

На следующий день, 8 октября, в Сети появились кадры с лежащей в грузовике боевиков ХАМАС пленницей. Она была без сознания. Гражданка Германии Рикарда Лук узнала в ней свою дочь. Женщина опознала её по причёске и татуировкам. Она также рассказала, что Шани Лук отправилась на юг Израиля в составе туристической группы.

После атаки на музыкальной площадке, где проходил фестиваль, нашли тела 260 погибших. Один из участников фестиваля, которому удалось спастись, рассказал 10 октября, что людей погубило желание собрать свои вещи. Многие бросились к палаткам во время обстрела.

7 октября движение ХАМАС провело масштабную ракетную атаку территории Израиля, захватив ряд населённых пунктов. Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи».