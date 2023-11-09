Москва, 9 ноября, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Нагатинский суд Москвы приговорил экс-сотрудника МВД Ивана Рыбина и ранее судимого Даниила Чоудхури к 4 и 1 годам колонии соответственно. Оба подсудимых предоставили данные об автомобиле и месте жительстве журналистки Дарьи Дугиной, погибшей в результате теракта.

Кадр из видео Дарья Дугина

«Суд признал виновными Рыбина и Чоудхури по ст. 137 УК РФ (незаконные сбор или распространение сведений о частной жизни лица). Суд также признал Рыбина виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Путём частичного сложения наказаний суд постановил приговорить Рыбина к 4 годам колонии общего режима, а Чоудхури — к 1 году колонии общего режима», — сказали в суде.

Кроме того, Рыбин решением суда лишён звания майор полиции. При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учёл наличие находящихся на иждивении у него родителей, бабушки с дедушкой и несовершеннолетних детей.

Суд также учёл, что Чоудхури состоит на учёте в онкодиспансере и обвиняется в мошенничестве по другому делу.

Как передавало ИА Регнум, Дарью Дугину убили 20 августа 2022 года в Подмосковье, взорвав автомобиль, в котором она ехала с фестиваля «Традиция». В правоохранительных органах выяснили, что организацией нападения занимались украинские спецслужбы.

Первой подозреваемой в исполнении убийства является гражданка Украины Наталья Вовк, которая после совершения преступления сумела покинуть Россию. По данным следствия, ей помогал гражданин Украины Богдан Цыганенко, который обеспечил её поддельными документами и автомобильными номерами.

В апреле 2023 года стало известно об аресте бывшего сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина. По данным следствия, с февраля по апрель 2022 года ранее судимый за мошенничество Даниил Чоудхури разместил в специально созданной группе мессенджера Telegram объявление о сборе конфиденциальной информации о Дугиной.

В тот момент Рыбин занимал должность государственного инспектора ГИБДД и имел доступ к информационной системе Госавтоинспекции. Он получил личные сведения о Дугиных: данные о месте их жительства, марки и номера принадлежащих им автомобилей и другую информацию, и продал их за 3 350 рублей. Чоудхури отправил полученную информацию неустановленным лицам. При этом оба утверждают, что были не осведомлены о готовящемся убийстве.