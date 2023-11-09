Вашингтон, 9 ноября, 2023, 19:55 — ИА Регнум. В результате российского ракетного удара по 128-й бригаде ВСУ, который произошёл 3 ноября в подконтрольной Киеву части Запорожской области, погибли несколько высокопоставленных офицеров и некоторые из лучших военных, пишет 9 ноября газета The Washington Post.

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По информации издания, в тот день погибли по меньшей мере 19 солдат, присутствовавших на мероприятии. Многие из них во время заседания сняли шлемы и получили травмы головы.

Российская ракета, по некоторым сведениям, две, поразила собравшихся через 10 минут после начала церемонии в честь Дня ракетных войск и артиллерии Украины, говорится в статье.

«Часто такие церемонии награждения небольшие, на них присутствует около 30 человек, и проходят в хорошо защищённом бункере или траншее. Однако пятничный сбор прошёл на открытой площадке, и в нём приняли участие около 100 человек, в том числе многие не получили медалей», — сообщили Washington Post члены бригады.

Медики, приехавшие на место происшествия, заявили, что ничего подобного не видели с начала полномасштабного конфликта в стране.

Как передавало ИА Регнум, 3 ноября удар российских войск ракетами «Искандер» уничтожил целое подразделение 128-й бригады ВСУ на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что командир 128-й горно-штурмовой бригады украинской армии отстранён на время расследования после российского ракетного удара. Он пояснил, что провёл заседание, где обсуждались обстоятельства удара по украинским военным.

Министр обороны Рустем Умеров и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили, что уже удалось выяснить, «чьи приказы создали условия, чтобы трагедия произошла».