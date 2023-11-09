Москва, 9 ноября, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «оговоркой по Фрейду» слова президента Франции Эммануэля Макрона об отказе Казахстана быть вассалом каких-либо держав. Об этом 9 ноября он заявил «Известиям».

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«Макрон, выступая на пресс-конференции, сказал, что мы убеждены, что Казахстан не будет ничьим вассалом. Но это такая по Фрейду оговорочка», — сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что западные страны всегда пытаются дружить исключительно в свою пользу, не признавая принцип баланса интересов и взаимной выгоды. По его словам, это чисто колониальный менталитет.

Министр добавил, что Россия в отличие от западных элит никогда и ни с кем не дружит против кого-то.

Ранее Макрон по итогам встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что Франция поддерживает позицию Казахстана, которая заключается в сбалансированном поддержании отношений со всеми мировыми игроками. По его словам, Казахстан отказывается быть вассалом каких-то держав.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон 1 ноября прибыл с официальным визитом в Казахстан. Токаевназвал историческим событием визит французского лидера в Астану. Он также назвал Францию ключевым и надёжным партнёром республики в Евросоюзе, а также одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику.

Комментируя визит Макрона в Астану, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Казахстан — суверенное государство и развивает отношения с другими странами. Представитель Кремля добавил, что Москва дорожит отношениями с Астаной.