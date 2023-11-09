Москва, 9 ноября, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Обвиняемый в слежке за военным корреспондентом Александром Коцем отправлен под домашний арест на два месяца. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Ал Александр Астафьев/РИА «Новости»

«Бутырский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Гутарова Леонида Андреевича», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ему назначили домашний арест до 7 января 2024 года. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

Как передавало ИА Регнум, в Москве следователи возбудили уголовное дело против мужчины, который подозревается в попытке воспрепятствовать законной профессиональной деятельности военкора Коца.

По данным следствия, 7 ноября подозреваемый, находясь на лестничной площадке в подъезде жилого дома по адресу проживания Коца, попытался оказать психическое воздействие на супругу журналиста. Таким образом фигурант хотел воспрепятствовать профессиональной деятельности журналиста.

Ранее Коц сообщил, что не раз получал угрозы от неизвестных. Он пояснил, что к нему на домашний адрес, который с 2014 года находится в открытом доступе на «Миротворце», приходил неизвестный и хотел встречи с ним. Тогда супруга не открыла дверь. Военкор уточнил, что неизвестные писали в социальных сетях жене, дочери, звонили по телефону, чаще всего с украинских номеров.