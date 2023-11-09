Тула, 9 ноября, 2023, 19:09 — ИА Регнум. О необходимости наращивать компетенции в сфере применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) заявил сегодня, 9 ноября, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он посетил соревнования по пилотированию БПЛА среди специальных подразделений «Тульский рубеж».

Пресс-служба правительства Тульской области Под Тулой прошли крупнейшие в России соревнования по пилотированию БПЛА

«Грамотное использование БПЛА даёт превосходство на поле боя, позволяет детально планировать операции и в итоге — сохранять жизни наших бойцов», — заявил Алексей Дюмин. По его словам, эффективность недорогих ударных беспилотников сопоставима с воздействием дорогостоящих систем высокоточного оружия. «Эта ниша всегда будет востребована, и нам необходимо наращивать компетенции в сфере применения БПЛА», — подчеркнул Дюмин.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, соревнования столь крупного масштаба прошли в России впервые. Они состоялись на полигоне Тульской 106-й военно-воздушной дивизии, которая с первых дней ведет боевые действия в зоне СВО. Организовал соревнования Центр беспилотных систем (ЦБС), созданный в прошлом году по поручению Алексея Дюмина. В нем готовят операторов подразделений Министерства обороны РФ и других силовых структур, принимающих участие в СВО. Занятия проводят инструкторы с боевым опытом. С ноября 2022 года в центре прошли обучение более 350 операторов из различных подразделений Минобороны России.

По инициативе Алексея Дюмина на площадке соревнований собрались как операторы, так и разработчики БПЛА. Это позволяет операторам обменяться опытом боевого применения беспилотников, изучить перспективные разработки в этой сфере, а конструкторам — уточнить у потенциальных заказчиков требуемые технические характеристики. По словам губернатора Тульской области, в современных условиях, при полном изменении способов и форм ведения боевых действий, беспилотники стали одним из основных видов вооружения. Они применяются для разведки, наблюдения, корректировки огня, уничтожения техники и живой силы противника. Навыкам работы с беспилотниками необходимо обучать личный состав всех подразделений, участвующих в СВО.

Дюмин отметил, что повышение навыков в области использования БПЛА — одна из целей сегодняшних соревнований. «Необходимо понимать, что эту работу ведет и противник. Мы должны быть на шаг впереди», — сказал он.

Губернатор осмотрел образцы БПЛА, задействованные на соревнованиях и посетил выставку, на которой были представлены новейшие образцы беспилотников, в том числе сконструированные в Тульской области, а также перспективные разработки БПЛА и боеприпасов к ним.