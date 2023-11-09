Мадрид, 9 ноября, 2023, 19:08 — ИА Регнум. В центре Мадрида неизвестный выстрелил в испанского и каталонского политика Алехо Видаля Куадраса. Об этом 9 ноября сообщила испанская газета ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации издания, инцидент произошёл в районе Саламанка. 78-летнего политика доставили в больницу, он был в сознании.

Видаль Куадрас с 1991 по 1996 год был лидером консервативной Народной партии Каталонии. В 1999–2014 годах он являлся заместителем главы Европарламента.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Испании Педро Санчес прокомментировал заявление главы правительства Каталонии Пере Арагонеса о планах достичь прогресса по соглашению с властями страны о проведении референдума о суверенитете. По словам Санчеса, конституция Испании не предусматривает того, чтобы какие-либо регионы страны имели право получить независимость.