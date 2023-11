Москва, 9 ноября, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Журналистам западных изданий, которых Израиль заподозрил в утаивании информации о готовящемся нападении ХАМАС утром 7 октября, может грозить устранение методами, которые израильские военнослужащие уже неоднократно применяли против палестинских корреспондентов. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился политолог и журналист Юрий Светов.

Ранее произраильская группа по наблюдению за СМИ HonestReporting пришла к выводам, что журналисты ряда мировых СМИ могли заранее знать о готовящемся нападении ХАМАС на Израиль, о чем свидетельствует их нахождение на месте событий в момент нападений и снимки, сделанные в начале атаки. Сообщается о четырёх СМИ. Это The Associated Press (AP), Reuters, The New York Times (NYT) и CNN. Организация заявила, что присутствие фотожурналистов на месте прорыва границы вызывает серьёзные вопросы этического характера и заставляет задуматься, не могло ли присутствие журналистов быть согласовано с ХАМАС заранее.

Политолог и журналист Светов обратил внимание, что фамилии фотокорреспондентов, о которых говорит израильская служба, арабские, и этот факт ставит под угрозу их дальнейшую судьбу. Тем более что, как напомнил Светов, в ходе палестино-израильского конфликта уже было убито несколько десятков журналистов.

«И если посмотреть фамилии убитых — это арабы. Один из палестинских журналистов сказал, что их убивают каждый день, даже во время ведения прямых репортажей. Но все об этом молчат. И то, что Израиль сейчас пожаловался на журналистов мировых изданий не изменит ситуацию в сторону соблюдения каких-то прав человека. Их методы избавления от неугодных журналистов — если надо заткнуть, то пулей», — поделился мнением Светов.

Он не исключил, что журналисты, которые были в полной рабочей готовности в момент начала атаки ХАМАС на Израиль, могли действительно заранее знать о нападении, но также политолог не стал отвергать и версию о том, что фотокорреспонденты не имели полного понимания о том, что именно случится на границе, или что к ним попала лишь часть информации.

«Было бы странно со стороны Израиля винить в своём провале журналистов, которые находились на месте атаки. Но журналист всегда хочет находиться в том месте, где случится событие и ищет эту информацию из самых разных источников. И разве они были обязаны спецслужбам Израиля это докладывать? Журналист совершенно не обязан делиться своей информацией», — поделился политолог.

По его мнению, Израилю невыгодна подача подобной информации в западных СМИ, они выступают против любых упоминаний палестинцев в хотя бы даже нейтральном свете. Так израильские власти даже начали открыто грозить тюрьмой тем, кто обращается к материалам и публикациям ХАМАС или близких к ним структур.

«Израилю невыгодно то, как ведут себя эти СМИ, поэтому они хотят завязать им глаза и закрыть рот, используя разные методы — где-то нажим через власть, где-то превращая их в сторонников террористов. Но непонятно, чего так Израиль-то по этому поводу завёлся?! Любопытно, что эти разговоры, ещё и про этику, начались именно сейчас. А когда была история в Буче, и туда слетались журналисты разных влиятельных СМИ и снимали разложенные украинцами трупы, выдаваемые за якобы жертв российских военных, почему-то никто этим не возмущался», — отметил Светов.

По его словам, этот прецедент с журналистами является иллюстрацией ведения жёсткой информационной войны, которая уже перешла в фазу высокой интенсивности.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что в администрации США растёт недовольство ходом проведения израильской операции в секторе Газа, всё больше чиновников призывают к прекращению огня на Ближнем Востоке. Также чиновники обеспокоены игнорированием Израилем призывов США по избежанию гибели мирного населения. Власти еврейского государства не объявляют гуманитарные паузы, не борются с ростом насилия на Западном берегу реки Иордан, отказываются работать над долгосрочными планами для Газы, указали журналисты.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации, посвящённых ситуации на Ближнем Востоке, заявлял о том, что силовая акция Израиля в секторе Газа может спровоцировать более масштабный конфликт, который выйдет за пределы региона.