Москва, 10 ноября, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Когда США открыто объявили себя союзниками Израиля в очередном ближневосточном конфликте, они стали легитимной военной целью для проиранских и антиизраильских сил, считает востоковед Артём Кирпичёнок. Об этом он заявил 9 ноября корреспонденту ИА Регнум.

Anas Alkharboutli/Global Look Press

Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил, что сирийская армия вступила в бой с американскими силами в подконтрольных им районах у реки Евфрат.

«Как только началась СВО, США решили сконцентрировать всё свое внимание на Восточной Европе. А что касается Ближнего Востока, то там на хозяйстве оставили Саудовскую Аравию и Израиль, которые, как мы знаем, с ситуацией не справились. Сейчас США возвращаются на Ближний Восток, но у меня есть большие сомнения в том, что они захотят открыть там новый, полноценный фронт», — сказал Кирпичёнок.

По его мнению, скорее всего, сейчас США хотят, чтобы Израиль как можно быстрее довёл до конца свою операцию в секторе Газа и они могли сосредоточить всё своё внимание на Украине.

Что касается перестрелок в Сирии и Ираке, то там, как пояснил эксперт, атакам подвергаются (незаконно размещённые) американские базы. И объясняется это тем, что военные США «сидят на маршруте», по которому Иран через Ирак и Сирию обеспечивает своих союзников. Прежде всего «Хезболлу» и прочие шиитские группировки, которые действуют в союзе с правительством Башара Асада в Сирии.

«Именно поэтому сейчас американцы подвергаются ударам, одна из важнейших целей которых — расчистить путь для иранских поставок, которые, скорее всего, пойдут на юг Сирии и Ливана», — уверен Кирпичёнок.

В то же время он полагает, что большая война в Сирии маловероятна. Во-первых, Асад в последнее время договорился с арабскими странами, которые прежде поддерживали сирийскую оппозицию. Во-вторых, есть договорённость с Ираном и саудитами, а Турция не спешит активизировать боевые действия. Вдобавок сирийское общество настолько истощено войной, что не хочет нового конфликта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американские военные вступили в перестрелку с сирийскими солдатами к востоку от провинциального центра Дейр-эз-Зор, который находится в 420 км от Дамаска. Обе стороны использовали тяжёлую артиллерию, крупнокалиберные пулемёты и миномёты.

До этого в Сирии после ударов ВВС США по приказу президента Джо Байдена по складам с оружием, принадлежащим Корпусу стражей исламской революции Ирана и связанными с ним группировками, погибли девять человек.

По мнению бывшего сотрудника Белого дома Пола Крейга Робертса, США хотят спровоцировать на Ближнем Востоке новые войны, втянуть в палестино-израильский конфликт другие страны.