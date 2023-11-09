Турин, Италия, 9 ноября, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв сыграют в одной группе на Итоговом турнире ATP, который пройдёт в итальянском Турине с 12 по 19 ноября. Жеребьёвка состоялась 9 ноября.

(сс) Dacoucou

Медведев и Рублёв попали в «красную группу», где встретятся также с испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Германии Александром Зверевым.

В «зелёной группе» будут выступать сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович, Янник Синнер из Италии, представитель Греции Стефанос Циципас и датчанин Хольгер Руне.

В полуфинал из каждой группы выйдут по два теннисиста. Общий призовой фонд составит рекордные $15 млн.

В 2022 году победителем турнира стал Джокович, обыгравший в финале норвежца Каспера Рууда. Рублёв добрался до полуфинала, а Медведев проиграл все три матча в группе.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября Медведев уступил Синнеру в финале турнира в Вене. Матч продолжался 3 часа 4 минуты и закончился победой Синнера со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 3:6.

Днём ранее Медведев вышел в финал турнира в Вене, победив Циципаса со счётом 6:4, 7:6 (8:6). Рублёв, в свою очередь, проиграл Синнеру в полуфинале со счётом 5:7, 6:7 (5:7).