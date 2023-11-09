Москва, 9 ноября, 2023, 18:30 — ИА Регнум. В Госдуму внесён законопроект об уменьшении рабочей недели с 40 до 39 часов, а также о сокращении рабочего дня на час перед государственным праздником, следует из документа, который опубликован в думской электронной базе.

Duma.gov.ru

В частности, законопроектом предлагается дополнить статью 95, закрепляющей сокращённый рабочий день перед государственными праздниками.

Также в документе указывается необходимость понизить общую максимальную планку продолжительности рабочей недели, уменьшив её с 40 до 39 часов, изменив часть 2 статьи 91 Трудового Кодекса.

Законопроект внёс в Госдуму член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.

В пояснительной записке он объяснил, что в современных условиях большинство работников фактически находятся на своих рабочих местах больше, чем восемь часов в день, в связи с необходимостью заранее явиться к месту осуществления трудовых функций и выполнения сопутствующих основным трудовым обязанностям поручений.

«Помимо этого, многие работодатели злоупотребляют, увеличивая объемы производства без увеличения штатов сотрудников и вынуждая работников работать в условиях постоянных переработок, которые не оплачиваются», — указал он.

По его словам, люди не имеют возможности отвлечься и отдохнуть от текущих задач, постоянно вынуждены находиться на связи. Всё это в долгосрочной перспективе, добавил сенатор, вызывает выгорание, стресс, хроническую усталость и в целом плохо влияет на психику и способствует снижению производительности труда.

Как передавало ИА Регнум, в мае ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила Минтруду ввести в стране шестидневную рабочую неделю. По мнению авторов инициативы, это позволит повысить прочность российской экономики и реализовать поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи. В число таковых входят: укрепление экономического суверенитета, уменьшение зависимости от иностранных институтов и достижение промышленного и технологического прорыва.

Кроме того, в феврале 2022 года в России начался эксперимент по переводу части сотрудников «Совкомбанка» на четырёхдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты как при пятидневке. Пилотный проект начали в бэк-офисе организации, а также среди ИТ-специалистов и сотрудников других подразделений, в том числе топ-менеджеров.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков позднее заявлял, что сейчас в России нет необходимости вводить на законодательном уровне четырёхдневную рабочую неделю, хотя работники и могут договориться о таком формате с работодателем.