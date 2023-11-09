* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 9 ноября, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Актрису сериала «Папины дочки» Дарью Мельникову, пережившую развод с Артуром Смольяниновым (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом; внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), заметили с актёром Романом Набатовым. Об этом сообщает 9 октября издание VOICE.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Мельникова и Набатов вместе пришли на премьеру сериала «Волшебный участок», где актриса исполнила одну из главных ролей. Издание отмечает, что Мельникова воодушевлённо рассказывала журналистам о новом сериале и всё время улыбалась — вероятно, из-за приятных перемен в жизни.

«Дарья вышла в свет вместе с новым возлюбленным. Молодой человек не отходил от Мельниковой ни на шаг и крепко держал её за руку, при этом не стал вместе с ней позировать фотографам», — указано в материале.

Роману Набатову 33 года. Он окончил ГИТИС и участвовал в нескольких проектах: «Краткий курс счастливой жизни», «До свидания, мальчики», «Зови меня мамой» и других.

Встречаться с 31-летней Дарьей Мельниковой он стал, по предположению журналистов, этим летом. Тогда молодые люди вместе съездили в Санкт-Петербург на презентацию одной из новых модных коллекций.

Как сообщало ИА Регнум, Смольянинов и Мельникова развелись в 2021 году, их брак продлился восемь лет. У пары есть двое детей.

Смольянинов покинул Россию осенью 2022 года и перебрался в Латвию. Он не раз осуждал российскую политику и специальную военную операцию, негативно отзывался об участниках СВО. В частности, актёр из «Девятой роты» заявил, что на фронте пристрелил бы воюющего за Донбасс коллегу Сослана Фидарова. В СКР заявили, что подобные заявления — повод для возбуждения уголовного дела. В мае актёра внесли в перечень террористов и экстремистов.