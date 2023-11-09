Москва, 9 ноября, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Совет директоров ПАО «ФосАгро» на заседании сегодня, 9 ноября, рассмотрел и одобрил результаты реализации ключевых инвестиционных проектов компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

Как было отмечено на заседании, достижения компании в области финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности, а также социальной ответственности были признаны деловым и инвестиционным сообществом как в России, так и на международном уровне. Только за последний месяц компания вошла в ТОП-10 крупнейших компаний России по чистой прибыли, по версии Forbes. В рейтинге 500 крупнейших корпораций Европы по размеру выручки, подготовленного журналом Fortune, «ФосАгро» вошла в ТОП-10 отечественных компаний и получила наивысшие оценки в рейтингах лучших работодателей России, по версиям Forbes и РБК.

Кроме того, компания регулярно занимала лидирующие позиции ESG-рэнкинга российских компаний RAEX, а Форум доноров включил её в группу лидеров корпоративной благотворительности.

О создании новых и модернизация действующих производственных мощностей на предприятиях группы доложил генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников. Он отметил, что на всех производственных комплексах «ФосАгро» продолжается планомерная работа в рамках инвестиционных проектов развития. Из недавних достижений стоит выделить запуск в опытно-промышленную эксплуатацию дробильно-доставочного комплекса месторождения «Юкспорр» горизонта +10 метров на Кировском руднике.

Также гендиректор «ФосАгро» рассказал, что в балаковском химическом кластере «ФосАгро» до конца года будет завершен основной комплекс строительно-монтажных работ по проекту увеличения выпуска кормовых фосфатов, выход на целевую производительность по проекту ожидается в 1 квартале 2024 года. В те же сроки запустится модернизированная технологическая система СК-20, после выхода которой на проектную мощность производство серной кислоты на предприятии вырастет на 13% — до 3 млн тонн в год.

В череповецком химическом кластере помимо реализации комплексных программ модернизации мощностей по производству аммиака, фосфорной кислоты и сернокислотного производства, начата реализация проекта по увеличению переработки апатитового концентрата, а также по строительству конвейера транспортировки фосфогипса.

На проектную мощность в 2023 году выходит волховский химический комплекс «ФосАгро». Благодаря проведённой на предприятии коренной модернизации и новому строительству, ежегодный объём производства минеральных удобрений и другой продукции превысит 1 млн тонн. В первом полугодии на новом заводе-миллионнике освоен выпуск водорастворимого моноаммонияфосфата (MAP), начата реализация проекта по увеличению переработки апатитового концентрата.

«Именно создание современного комплекса по производству фосфорсодержащих удобрений в Волхове стало основным драйвером роста выпуска агрохимической продукции в целом по группе, подчеркнул Михаил Рыбников. — За 9 месяцев 2023 года производство минеральных удобрений и прочей продукции увеличилось на 3,7% к аналогичному периоду прошлого года и превысило 8,5 млн тонн».

Отдельно гендиректор «ФосАгро» отметил увеличение объемов производства MAP на 19,4% к уровню прошлого года. «Набранные за три первых квартала темпы роста производства позволяют «ФосАгро» рассчитывать на достижение нового производственного рекорда по итогам года», — уверен Михаил Рыбников.

«Успешная реализация инвестиционных проектов по развитию рудно-сырьевой базы, а также модернизации и расширению производственных комплексов позволяет компании оставаться флагманом отрасли и реализовывать эффективные социальные и благотворительные программы», — заключил гендиректор «ФосАгро».