Санкт-Петербург, 9 ноября, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Шоумен Стас Барецкий выиграл дело о привлечении его к ответственности за неподобающее поведение. Артист танцевал на столе в петербургском кафе около Эрмитажа.

личный архив

Как рассказал источник ИА Регнум адвокат Барецкого Андрей Комиссаров, действия его подзащитного «были частью киносценария». Танцевал на столе Барецкий во время съёмок фильма и согласовал это с владельцем уличного кафе.

«Непосредственно на съёмочной площадке посторонних не было, общественный порядок никто не нарушал, нецензурно не выражался», — сказал Комиссаров.

В конце сентября Дзержинский районный суд Петербурга постановил взыскать с Барецкого 1000 рублей за нарушение общественного порядка. Однако вскоре было запрошено новое рассмотрение дела с требование более сурового наказания — Барецкого попросили арестовать. Санкт-Петербургский городской суд 9 ноября не нашёл для этого оснований и отказал в удовлетворении требования.

Как заявил сам Барецкий, продолжающееся «раздувание слона из мухи» в рамках данного дела может быть связано с фигурой Аллы Пугачёвой.

«Наши отношения в свете последних событий очень разные, то тёплые, то холодные, поэтому и предположения самые разные», — сказал он.

Барецкий знаменит своим эпатажным и скандальным поведением. Так, в апреле 2023 года он заявил, что договорился с Пугачёвой и Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) о покупке их замка в деревне Грязь, и рассказал о паланах перестроить объект под центр ритуальных услуг. Знакомый с певицей продюсер Сергей Дворцов заявил, что эта информация не соответствует действительности. Представители певицы также опровергли утверждения Барецкого.

В августе стало известно, что Барецкий протаранил шлагбаум на въезде на Западный скоростной диаметр (ЗСД) — платную автотрассу в Петербурге. Он за рулём автомобиля подъзхал к одному из пропускных пунктов, не остановился для оплаты проезда, сбил шлагбаум и продолжил движение. Позднее его на год лишили водительских прав. В суде Барецкий пытался оправдать свои действия «проделками инопланетян».