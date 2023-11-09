Севастополь, 9 ноября, 2023, 18:01 — ИА Регнум. В Севастополе уничтожена воздушная цель в акватории города. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Кадр из видео

«Буквально 10 минут назад над морем на внешнем рейде военные уничтожили воздушную цель. Происходит контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове», — говорится в сообщении губернатора.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее в районе Севастопольской бухты военные использовали табельные средства маскировки во время воздушной тревоги.

7 ноября ВСУ обстреляли центр Донецка из реактивных систем залпового огня HIMARS.

Тогда украинские военные атаковали Ворошиловский район Донецка трижды — в 16:25, 16:40 и 18:27. Обстрел вёлся с позиций, расположенных в районе населённого пункта Селидово. В результате обстрелов города погибло 20 человек.

После атаки ВСУ по запросу России 8 ноября прошло открытое заседание Совета Безопасности ООН. На заседании постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что Запад избирательно и цинично реагирует на проблемы обстрелов сектора Газа и городов Донбасса. По его словам, западные коллеги восприняли российский запрос о срочном созыве Совбеза ООН в связи с обстрелом Киевом Донецка как повод для повторения своих заезженных мантр, обвинив во всём Россию.