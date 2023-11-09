Ростов-на-Дону, 9 ноября, 2023, 17:56 — ИА Регнум. В Ростовской области суд санкционировал арест главы администрации Кагальницкого района Вадима Сидорова, который подозревается в получении взятки, сообщил 9 ноября журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона.

Администрация Кагальницкого района Ростовской области Вадим Сидоров

«Удовлетворено ходатайство старшего следователя… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы администрации Кагальницкого района Сидорова», — сообщил он.

По его словам, задержанный подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктами ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Сидоров заключен под стражу до 7 января 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа по подозрению в получении взятки был задержан заместитель начальника отдела полиции по Миллеровскому району Ростовской области.

Его подозревают в том, что 25 августа в хуторе Дудки он получил 3 млн рублей. За это он пообещал помочь давшему деньги мужчине с тем, чтобы его сыну не предъявили обвинения по более тяжкому составу преступления.