Стокгольм, 9 ноября, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Хоккеистам сборным Швеции запретили носить форму с национальной символикой в время игр в других странах. Об этом сообщило шведское издание VG, ссылаясь на руководителя службы безопасности федерации хоккея королевства Аббе Тёрслефф.

Simon HastegÃ…Rd/Global Look Press

«На выезде из страны и в пути мы не будем носить официальную одежду сборной. Это касается всех наших команд. Однако мы можем носить её в автобусе и в гостиницах. Мы не будем путешествовать с вещами, которые могут быть связаны с национальной командой. У нас тесный диалог с полицией, будем усиливать присутствие службы безопасности в связи с поездками сборных», — цитирует Тёрслеффа VG.

Руководитель службы также добавил, что запрет касается национальных сборных на всех возрастных уровнях.

Как передвало ИА Регнум, в октябре два человека в форме сборной Швеции по футболу погибли в результате стрельбы в Брюсселе, ещё несколько получили ранения. Полиция выясняет, связан ли инцидент с предстоящим футбольным матчем Бельгии и Швеции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В связи с произошедшим терактом был прекращён матч между сборными Бельгии и Швеции. Болельщиков продержали на стадионе несколько часов из соображений безопасности, затем начали эвакуировать. В национальном кризисном центре болельщикам настоятельно рекомендовали возвращаться домой или в отель и не выходить на улицу.