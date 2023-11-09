Минск, 9 ноября, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Мужская юниорская сборная России по хоккею (игроки в возрасте до 16 лет) одержала победу над женской национальной командой страны. Встреча прошла в рамках международного турнира, который проходит в Минске.

Алексей Куденко/РИА Новости

Матч завершился со счётом 16:0. По ходу встречи юниоры нанесли 49 бросков в створ ворот соперниц, женщины смогли нанести четыре броска.

В следующем матче российские хоккеистки сыграют против юношеской команды Белоруссии, состоящей из игроков до 18 лет.

Как сообщало ИА Регнум, совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение продлить отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров до окончания сезона 2023/24. Уточняется, что в IIHF посчитали небезопасным возвращение сборных России и Белоруссии. Как пояснил президент международной федерации Люк Тардиф, в IIHF вернутся к обсуждению вопроса о возможном допуске российской и белорусской сборных к соревнованиям в марте 2024 года.