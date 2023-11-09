Москва, 9 ноября, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Отмена НДФЛ для многодетных граждан России будет хорошим стимулом для увеличения рождаемости, считает Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ. Об этом он заявил 9 ноября корреспонденту ИА Регнум.

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Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в РФ следует рассмотреть возможность отмены для многодетных семей уплаты подходного налога (НДФЛ).

Как полагает Щербаченко, учитывая социальную направленность бюджета РФ (более 30% идёт на социальную сферу), правительство прислушается к такой инициативе, тем более что она станет хорошим стимулом к увеличению рождаемости и значимой мерой поддержки многодетных семей, которые могут направить эти средства на развитие детей, включая их образование.

Как полагает Юлия Коваленко, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова, когда речь идёт об инициативе Матвиенко, следует учитывать несколько нюансов. Во-первых, многодетных семей в России не так много, так что нагрузка на бюджет будет не очень ощутимой. Во-вторых, эти семьи получат неплохой дополнительный доход, особенно важный в условиях очень высокой инфляции.

С другой стороны, в многодетных семьях часто доход на одного человека небольшой, а значит и вклад за счёт отмены уплаты НДФЛ окажется незначительным. На это обратила внимание Юлия Гейнц, государственный налоговый инспектор, член совета молодых учёных РЭУ им. Г. В. Плеханова. По её словам, не стоит также забывать, что при отмене уплаты НДФЛ такие семьи будут лишены права на возврат социального налогового вычета.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Матвиенко, в РФ необходимо рассмотреть налоговые льготы для многодетных семей, в том числе возможность освобождения таких семей от уплаты НДФЛ. Кроме того, она призвала обсудить формирование программы индивидуального жилищного строительства и строительства малоэтажных домов «с учётом планировочных решений, ориентированных на многодетные семьи».

До этого от НДФЛ предлагали освободить россиян, которые зарабатывают меньше 30 тысяч рублей. С такой инициативой выступали депутаты Госдумы от фракции ЛДПР, которые убеждены, что 30 тыс. рублей — оптимальный порог для отмены налога, так как эта сумма практически вдвое больше минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Есть, однако, инициативы о повышении НДФЛ. Так, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал увеличить этот налог до 20% для тех жителей Москвы, годовой доход которых составляет более 25 млн рублей.