Москва, 9 ноября, 2023, 17:32 — ИА Регнум. 30 тысяч мужчин в 2023 году находятся в отпуске по уходу за родившимся ребёнком в России. В то время, когда отец ухаживает за малышом, Социальный фонд ежемесячно выплачивает ему пособие в размере 40% среднего заработка. Эти средства предоставляются до момента, когда ребёнку исполнится 1,5 года.

Мужчина может ухаживать за ребёнком, если его супруга, к примеру, не стала полностью использовать положенный декрет и вышла на работу. Чтобы оформить такой отпуск, отец должен подать соответствующее заявление по месту работы. При этом раньше ему следовало приложить целый пакет документов — в том числе копию свидетельства о рождении малыша, справку о том, что мать не получает пособие по уходу, и справку о доходах отца с предыдущего места работы. На сегодняшний день такие сведения предоставлять не требуется — Социальный фонд получает нужную информацию самостоятельно.

Время отпуска, согласно правилам, учитывается молодому отцу в стаж. Кроме того, оно формирует его пенсионные коэффициенты. Так, за каждый год отпуска положено 1,8 коэффициента, если отец ухаживает за первым ребенком и 3,6 коэффициента при уходе за вторым ребенком. А если родитель сидит с третьим или четвертым ребёнком, это даёт 5,4 коэффициента.

В 2023 году минимальный размер пособия по уходу составляет 8,6 тысяч рублей в месяц, а максимальный — 33,2 тысяч рублей.