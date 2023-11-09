Лондон, 9 ноября, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) является признаком того, что РФ оснастит свои Вооружённые силы большим количеством новой военной техники, заявил эксперт в области нацибезопасности Уильям Фрир в интервью британской Express.

Дмитрий Макеев © РИА Новости

«Россия может попытаться значительно перевооружиться после разрыва исторического договора времен Холодной войны», — сказал он.

Эксперт назвал выход из ДОВСЕ символическим шагом, который говорит о напряжённости в отношениях России и Североатлантического альянса.

Фрир призвал западные страны «тщательно следить» за тем, как Москва наращивает военную мощь, а также увеличивать собственные расходы на оборону.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 7 ноября Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ. Также силу для РФ утратили ещё два юридически обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ. Во-первых, это Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского договора, во-вторых, это фланговый документ от 31 мая 1996 года.

В МИД РФ подчеркнули, что приостановкой действия Договора Россия оставила возможность для диалога о путях восстановления жизнеспособности контроля над обычными вооружениями в Европе, но оппоненты этим не воспользовались, отдав предпочтение блоковой антироссийской основе. Россия окончательно прощается с ДОВСЕ без сожаления и с полной уверенностью в своей правоте, а полученный опыт будет учтён в дальнейшем, заверили в ведомстве.