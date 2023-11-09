Москва, 9 ноября, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Певец Миша Марвин (Михаил Решетняк) потерял 255 тыс. рублей из-за действий мошенников — его обманули при аренде квартиры. Об этом сообщает 9 ноября Telegram-канал «112».

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Певец Миша Марвин

Два месяца назад музыкант откликнулся на одно из объявлений, размещённых на популярном интернет-ресурсе. Он решил снять квартиру стоимостью 170 тыс. рублей в месяц. Риелтор по имени Егор связался с Михаилом и пригласил осмотреть жильё.

На встрече присутствовала хозяйка квартиры, но договариваться нужно было непосредственно с риелтором. Через некоторое время Егор попросил с певца комиссию за показ жилья в размере 85 тыс. рублей. Решетняк перечислил риелтору комиссию и плату за месяц вперёд, после чего Егор стал избегать встреч.

Певец обратился в полицию, недобросовестного риелтора ищут.

Как сообщало ИА Регнум, бывший заместитель главного редактора «Эха Москвы» Сергей Бунтман обратился в полицию 8 ноября, так как пострадал от действий мошенников. Злоумышленники выманили у него более 1 млн рублей под предлогом защиты денежных средств от преступных посягательств.

В конце октября телефонные мошенники обманули вдову скрипача и руководителя ансамбля старинной музыки Виктора Фелицианта. Женщина перевела на «безопасный» счёт 323 тыс. рублей.