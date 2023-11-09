Красноярский край, 23 мая, 2003, 07:31 — ИА Регнум. Ачинский нефтеперерабатывающий завод заработает во второй декаде июня. Об этом сообщил директор ООО "ТД "Юкос-М" в Красноярске Виктор Яроцкий. Напомним, что Ачинский НПЗ сейчас остановлен на плановый ремонт. На момент начала работ все резервуарные емкости на заводе были заполнены нефтепродуктами. Это позволило предприятию в период ремонта обеспечить потребности в топливе всех областей и краев, сотрудничающих с заводом. Нефтепродукты НПЗ реализуются в Красноярском крае, соседних областях - в Новосибирске, Кемерово, Томске, Хакасии, Алтайском крае.