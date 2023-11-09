Москва, 9 ноября, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Ввоз некоторых непродовольственных товаров в Россию может быть ограничен по аналогии с ввозом ряда продовольственных товаров. Об этом замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил 9 ноября на пленарном заседании Российского винодельческого форума.

Petrov Sergey/Global Look Press

Он отметил, что ожидаемый в этом году оборот непродовольственных товаров оценивается более чем в 25 трлн рублей. Из них примерно 15 трлн рублей приходится на импортную или импортозависимую продукцию. Чтобы эти средства оставались в России, и нужны ограничения.

«Особенно там, где мы производим свою продукцию — от бытовой химии до продукции лёгкой промышленности. Здесь, я думаю, ограничения появятся», — приводит слова Евтухова ТАСС.

Ранее, напомнил он, в России ввели повышенные пошлины на ввоз вина из недружественных государств. В планах властей — новые повышенные ставки акцизов.

Такие меры, по мнению замминистра, нужны в отношении всех видов отечественной продукции, особенно продукции потребительского рынка.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре президент России Владимир Путин продлил ещё на год — до 31 декабря 2024 года — ответное продовольственное эмбарго в отношении Евросоюза, США и ряда других западных стран. Ограничения распространяются в том числе на ввоз в страну мясной, рыбной и молочной продукции, овощей и фруктов.