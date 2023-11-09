Нижний Новгород, 9 ноября, 2023, 16:57 — ИА Регнум. 12 проектов-победителей грантового конкурса научно-технологических проектов получат поддержку Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) на сумму более 71 млн рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, НОЦ проводит конкурс уже в третий раз. «На него поступает много качественных и серьезных заявок, что говорит о востребованности этой меры поддержки и высоком потенциале инновационных разработок и технологий нижегородских организаций, — отметил он. — Наш центр стал одним из первых, созданных в рамках национального проекта «Наука и университеты», который реализуется по решению президента России Владимира Путина».

На конкурс было представлено 45 заявок по таким направлениям деятельности, как инновационные производства, компоненты и материалы, интеллектуальные транспортные системы, высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение, передовые цифровые технологии, а также экология и развитие агропромышленного комплекса.

«Среди победителей есть проекты, в которых активно участвовали университетские команды, — сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. — Таким образом мы формируем вектор развития отрасли инноваций в Нижегородской области в рамках Десятилетия науки и технологий. Также в число победителей вошли проекты, представленные бизнесом».

Ежегодно Нижегородский НОЦ проводит конкурс на финансирование научных проектов своих участников. Так, в 2022 году НОЦ профинансировал проекты победителей конкурса на сумму более 65 млн рублей. В общей сложности за время работы НОЦ поддержал научные проекты на сумму более 280 млн рублей.