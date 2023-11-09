Берлин, 9 ноября, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Германия на долгосрочной основе разместит бригаду бундесвера в Литве. Об этом 9 ноября заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц перед переговорами с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, Германия предпринимает усилия по наращиванию обороноспособности своих союзников.

«Это также означает выход за рамки привычного, как например, долгосрочное размещение целой бригады в Литве», — сказал Шольц.

Он добавил, что в будущем планирует привести в полную боевую готовность большее количество воинских формирований.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в минобороны Германии объявили о выводе систем противовоздушной обороны Patriot из Польши. Оперативная группа ПВО и ПРО Германии завершит свою миссию в Польше в рамках НАТО в пятницу, 10 ноября, и будет постепенно передислоцирована в Германию. После этого обеспечение противовоздушной обороны снова возьмёт на себя польская сторона.