Геническ, Херсонская область, 9 ноября, 2023, 18:06 — ИА Регнум. В Геническе прошла учредительная конференция «Общероссийского народного фронта» Херсонской области. По её итогам было создано областное отделение ОНФ, избраны сопредседатели и региональный штаб, сообщило 8 ноября Херсонское агентство новостей.

Пресс-служба «Общероссийского народного фронта» Учредительная конференция «Общероссийского народного фронта» Херсонской области

Как рассказали в администрации региона, жители области уже видят изменения к лучшему. Кроме того, в регионе уверены, что жители Херсонщины всё больше и больше консолидируются.

«Сегодня мы наблюдаем консолидацию жителей Херсонской области — это наш русский народ, который вынуждено находился долгое время в оккупации», — подчеркнул сопредседатель регионального отделения ОНФ, депутат Херсонской областной Думы Владимир Лебедкин.

По его мнению, это подтверждают результаты прошедших выборов и общее желание населения благоустраивать свою Родину.

Народный фронт в масштабе страны занимается общественным контролем исполнения президентских поручений. В новых российских регионах движение ведет гуманитарную деятельность, помогая и бойцам, и мирным жителям.

«Каждый день происходят изменения к лучшему. Мы даже сюда, на эту площадку ехали по свежеуложенному асфальту, видны работы по всему Геническу, по всей Херсонской области. Область возрождается благодаря России, благодаря тем поручениям, которые дает президент. Искренняя поддержка людей объяснима: регион идет вперед», — прокомментировал происходящие на новых территориях перемены журналист, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Пресс-служба «Общероссийского народного фронта» Учредительная конференция «Общероссийского народного фронта» Херсонской области

На учредительной конференции была затронута и тема предстоящих в 2024 году президентских выборов. Выступающие отметили, что отдадут свои голоса за Владимира Путина.

«Мы видим великолепную работу нашего президента. Улучшилась инфраструктура, отстроились школы, появилась возможность побывать в разных регионах России. Выделяется материальная помощь нуждающимся, оказывается гуманитарная помощь пожилым людям. Мы благодарны Владимиру Путину и все поддерживаем его намерения», — отразила общие настроения волонтер Народного фронта Анна Гасюк.

3 ноября президент России Владимир Путин отметил, что Донбасс, Запорожская и Херсонская области — это исторические территории России. Также глава государства выразил надежду на то, что безопасность в вернувшихся в состав России регионах наступит не в отдалённом времени.