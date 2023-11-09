Астана, 9 ноября, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил общения Брюсселя принять Украину в Евросоюз с «морковкой впереди повозки». Об этом он сообщил в интервью Павлу Зарубину, видео которого опубликовано в Telegram-канале тележурналиста.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, вряд ли эти обещания являются реальными.

Как ранее передавало ИА Регнум, 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз при соблюдении ряда условий. Отмечается, что для вступления в ЕС Украина должна завершить переговоры по реформированию политической, экономической, общественной и культурной жизни страны.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ, которые проведёт Киев, а также от принципа «членства по заслугам».

Европейский чиновник в Брюсселе на условиях анонимности сообщил, что Европейская комиссия (ЕК) не будет обращать внимание на ситуацию с русским языком при оценке готовности Украины к вступлению в ЕС. По его словам, в Еврокомиссии заинтересованы в завершении на Украине реформы по закреплению прав венгров, румын и болгар согласно рекомендациям Венской комиссии, которые касаются государственного языка, СМИ и образования.