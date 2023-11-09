Москва, 9 ноября, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Центральный банк России в 2024 году протестирует оплату цифровым рублем с помощью динамического QR-кода, заявила 9 ноября журналистам первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова.

Иван Шилов ИА Регнум

По её словам, банки ожидают увидеть еще операции между юридическими лицами и оплату не только по статическому QR-коду, но и по динамическому.

«У нас стоит это в планах на следующий год, мы идем четко по графику», — сказала она в кулуарах форума «Финополис».

Как сообщало ИА Регнум, цифровой рубль — третья форма российской национальной валюты, дополняющая уже существующие наличные и безналичные средства, ещё одно средство платежей и переводов.

Для физических лиц операции будут бесплатными. ЦБ неоднократно подчёркивал, что цифровой рубль будут использовать как средство платежа, но не как средство накопления, открывать вклады в цифровых рублях будет нельзя.

Ранее в ЦБ утвердили тарифы по операциям с цифровым рублём. Отмечается, что это позволит обеспечить для граждан максимальную доступность операций с национальной цифровой валютой. В пресс-службе ЦБ уточнили, что тариф для предприятий жилищно-коммунальной сферы составит 0,2%, но не более 10 рублей. Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию. Тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года.