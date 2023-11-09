Берлин, 9 ноября, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию проявить ответственность в вопросе контроля над вооружениями. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине, трансляция велась на сайте НАТО.

Nato.int

«НАТО остаётся полностью привержена контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, и мы призываем Россию играть ответственную роль», — заявил генсек Североатлантического альянса.

Как передавало ИА Регнум, политолог-международник, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко заявил, что страны Запада в действительности не соблюдали Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).

Как объяснил Ткаченко, данный договор фиксировал окончание холодной войны, когда каждая сторона называла примерную численность своих вооружённых сил, а документ фиксировал, что расположение этих вооружённых сил должно быть более равномерным внутри государств, чтобы не создавать такие концентрации войск, которые можно воспринять как подготовку к агрессии. В этом смысле у России были фланговые ограничения, смысл которых состоял в том, что РФ не будет держать у границы большие группы войск. Однако сами квоты, которые назвали государства Запада, оказались очень нереалистичными, и фактически ДОВСЕ ничего не ограничивал по части армий. Поэтому многие говорили о том, что страны Запада фактически не исполняли этот договор.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва готова к диалогу по стратегической стабильности, но в настоящий момент предпосылок для этого нет. При этом он подчеркнул, что диалог нельзя вести в таком режиме, когда одна сторона читает нотации другой.

В свою очередь посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в планы Вашингтона никогда не входил диалог с Москвой по коллективной безопасности, а США открыто обходили групповые ограничения ДОВСЕ. По мнению дипломата, США уверовали в собственную безнаказанность, ускорили процесс расширения НАТО и ввязались в гибридную войну с Россией руками украинцев.