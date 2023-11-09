Москва, 9 ноября, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Заслуженный артист России Александр Олешко на премьерном показе картины «Легенда о самбо» в столичном кинотеатре «Октябрь» рассказал, как во время съёмок «Турецкого гамбита» его чуть не задавила лошадь.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Актер Александр Олешко

Как передаёт «Пятый канал», актёр не заметил, что стоит на пути уже разогнавшегося животного. Положение спас режиссёр картины Джаник Файзиев. Он быстро схватил Олешко за воротник и отодвинул в сторону, лошадь пробежала прямо перед лицом артиста.

Также он рассказал, что во время съёмок сериала «Кодекс чести» получил контузию, потому что рядом взорвалась машина из-за того, что был перебор с пиротехникой.

«Кино — предприятие повышенной опасности, так написано в договоре», — признался артист.

Как предавало ИА Регнум, в мае Олешко пришёл на костылях на премьеру фильма «Хитровка. Знак четырёх» режиссёра Карена Шахназарова. По словам Олешко, травму он получил во время спектакля «Павел I», в театре имени Вахтангова, где актёр сыграл роль российского императора.