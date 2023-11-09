Москва, 9 ноября, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Украина сейчас посылает на фронт против России «чёрт-те кого», последствия этого понятны. Об этом 9 ноября заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на полигоне Алабино в Московской области.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Наш противник сейчас посылает чёрт-те кого. Просто людей оторвали, автомат дали в руку — и вперёд. Понятно, какие последствия в этом случае», — сказал Медведев.

Как передавало ИА Регнум, на Украине на военную службу отправляют ограниченно годных. Мобилизации подлежат мужчины с клинически излеченным туберкулёзом, вирусными гепатитами с незначительным нарушением функций, бессимптомным ВИЧ, болезнями эндокринной системы.

Кроме того, в армию на Украине будут призывать мужчин с кратковременными проявлениями расстройств психики и невротическими расстройствами.

Американская газета The New York Times 8 ноября написала, что киевские власти наращивают усилия по привлечению большого количества женщин в ряды ВСУ. Отмечается, что украинское командование давно отменило ограничения для должностей, которые в прошлом могли занимать только мужчины, в числе таковых снайперы, командиры танка, водители грузовиков и пулемётчики. Кроме того, по данным газеты, Киев повысил возрастной ценз для призывников-женщин с 40 до 60 лет.