Лондон, 9 ноября, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Среди украинских военных всё чаще начинают звучать заявления о том, что они устали от конфликта с Россией и хотят вернуться домой, сообщила старший научный сотрудник американского Атлантического совета Мелинда Харинг в эфире Sky News.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Они (военные ВСУ) сказали мне: «Мелинда, мы просто хотим вернуться домой. Это для нас и будет победой», — сказала она.

По её словам, в ВСУ растёт недовольство военной политикой главы киевского режима Владимира Зеленского.

Харинг отметила, что украинские военные истощены из-за затяжного конфликта. При этом она подчеркнула, что солдаты ВСУ не понимают конечного плана властей.

«Слышала о разочаровании из-за того, что ВСУ не понимают конечного плана. Зеленский так и не дал понять, как будет выглядеть конец конфликта», — заключила аналитик.

Как сообщало ИА Регнум, экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон сравнил образ главы киевского режима с лидером фашистской Германии Адольфом Гитлером из фильма «Бункер». Зеленский похож на фюрера в фильме, в котором последний постоянно кричал на окружающих. Джонсон отметил, что Зеленский не замечает происходящего в реальной жизни, продолжая настаивать на бесполезном контрнаступлении.

Бывший дипломат США Чес Фриман заявил, что у ВСУ закончилось «пушечное мясо», которое они могли бы использовать для наступления. Он отметил, что в связи с этим Украине грозит потеря ещё больших территорий. Кроме того, Фриман обратил внимание на серьёзные разногласия внутри НАТО, проявившиеся на фоне провала наступления ВСУ.

По данным французской газеты Liberation, с начала спецоперации в феврале 2022 года ВСУ потеряли как минимум 200 тыс. солдат и офицеров. По данным издания, ВСУ надеялись быстро провести летнее контрнаступление на запорожском направлении, но потерпели поражение.