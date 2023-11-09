Москва, 9 ноября, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Около 410 тыс. человек приняты на военную службу по контракту с начала года. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 9 ноября.

Иван Шилов, ИА REGNUM

Медведев сообщил, что работа по привлечению контрактников «идёт неплохо», она будет продолжена в следующем году.

Никакого оттока с военной службы нет. Напротив, всё больше становится тех, кто готов защищать Россию, подчеркнул зампред Совбеза.

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