Москва, 9 ноября, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Кабмин России дополнительно выделит 95 миллиардов рублей на программы льготного кредитования для россиян. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время заседания правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Правительство реализует в этой сфере широкий комплекс мер, в том числе системно поддерживает программы льготного кредитования. За время их действия уже выдано свыше двух миллионов займов на сумму более 8,5 триллионов рублей. Сегодня на их исполнение направлено дополнительно 95 миллиардов рублей», — сказал Мишустин.

Премьер-министр добавил, что около 46 миллиардов из этой суммы пойдёт на семейную ипотеку, 41 миллиард на льготную, а на дальневосточную ипотеку выделят до восьми миллиардов.

Как передавало ИА Регнум, в конце октября председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что льготные ипотечные программы в России необходимо сворачивать по мере истечения срока их действия, они разгоняют цены на жильё.

Ранее директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков заявил о том, что долю льготной ипотеки в России следует снизить до 50% на первичном рынке.

Однако социолог, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Константин Харченко заявил, что если власти России будут добиваться снижения доли льготной ипотеки, то рискуют заморозить рынок жилья.

В начале сентября Правительство России повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20%.