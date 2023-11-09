Москва, 9 ноября, 2023, 15:44 — ИА Регнум. В Москве 9 ноября состоялся Всероссийский круглый стол «Комплексная реабилитация участников боевых действий и мирных граждан, пострадавших от действий украинской стороны в ходе специальной военной операции (СВО)».

Виталий Невар / РИА Новости

Соорганизаторами круглого стола вступили Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (Партия пенсионеров), Общероссийская общественная организация «Общество врачей России», Народный фронт.

В ходе проведения мероприятия участники уделили особое внимание методам и средствам обеспечения комплексности и системности реабилитационной работы, поиску наиболее эффективных и долгосрочных технологий как общесоциальной, так и адресной реабилитации различных категорий граждан.

В этой связи участники круглого стола подчеркнули важность развития и реализации технологий работы с пострадавшими детьми и людьми старшего возраста, в том числе гериатрическим вопросам реабилитации, как проблемам, которым уделяется меньше внимания.

По мнению участников круглого стола, проблема реабилитации участников боевых действий и гражданских лиц, пострадавших от действий украинской стороны, является системной и многоуровневой. Соответственно, и усилия государства и общества по её решению должны быть продуманными и эффективно организованными.

Так, необходимо опережающее совершенствование правового и нормативного обеспечения реабилитации участников СВО и пострадавшего от действий украинской стороны гражданского населения, своевременная разработка взаимосвязанного комплекса предлагаемых правовых механизмов организации данной работы.

В ходе круглого стола также было внесено предложение о формировании в России на основе методологии стратегического планирования самостоятельного федерального проекта «Реабилитация» с горизонтом планирования 25 — 30 лет.

В этой связи было высказано предложение о целесообразности создании отдельного федерального органа исполнительной власти, наделённого полномочиями по решению всего комплекса проблем, возникающих в сфере реабилитации и социального обеспечения участников боевых действий. В ходе обсуждения было высказано предложение о наделении руководителя данного федерального органа исполнительной власти статусом заместителя председателя правительства России.

Среди наиболее важных тем, обсуждавшихся в ходе проведения круглого стола, стал предметный анализ особенностей медицинской и психологической реабилитации в качестве важнейшей составляющей комплексной реабилитации участников СВО и пострадавших от действий украинской стороны мирных граждан.

Были подробно рассмотрены вопросы профилактики, организации восстановительного лечения, протезирования, роли стоматологического компонента в комплексной реабилитации.

Выступающие подчеркнули необходимость усиления внимания к проблемам трудовой реабилитации и социализации участников боевых действий и лиц, пострадавших от действий украинской стороны.

В этой связи особый интерес участников круглого стола вызвала инициатива Партии пенсионеров о максимально широком привлечении участников СВО к деятельности в сфере IT-технологий и современных социальных коммуникаций.

Отдельным предметом обсуждения стали вопросы формирования желанного морально-психологического климата российского общества и роли в данной работе общественных и ветеранских организаций.

Участники обсуждения согласились с тем, что по результатам работы Всероссийского круглого столанеобходимо дополнительно подробно проанализировать особую роль политических партий, общественных организаций, деятелей культуры и искусства в формировании социально ответственного общественного сознания, мировосприятия гражданского общества и признательного общественного восприятия вклада участников СВО в обеспечение суверенитета, целостности и безопасности страны и разработать систему мер по активизации и систематизации данной работы.

Участники мероприятия пришли к единодушному выводу о необходимости продолжить в данном формате дальнейшее обсуждение столь социально, политически и практически важных проблем.

Как передавало ИА Регнум, для поддержки участников СВО в России создали государственный фонд «Защитники Отечества». Работа фонда, в частности, направлена на оказание медицинской помощи, реабилитацию ветеранов, протезирование.

В сентябре во время визита в центр поддержки участников спецоперации в Великом Новгороде президенту России Владимиру Путину сообщили, что среди ветеранов есть инвалиды, которым требуются современные протезы, позволяющие им вести активный образ жизни. В ответ на это российский лидер заявил, что необходимо в целом менять ситуацию для людей с ограничениями по здоровью. Он также добавил, что обсудит с правительством ситуацию с протезами для ветеранов СВО.

Глава государства подчеркнул, что забота об участниках спецоперации и их семьях является важнейшей задачей российских властей.