Москва, 9 ноября, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Формат участия России в саммите АТЭС определён, но об этом объявят позднее, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Тоже сообщим своевременно», — ответил Песков на вопрос про уровень участия России в саммите.

Пресс-секретарь также подтвердил, что решение об участии российской стороны в саммите АТЭС тоже принято.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Вашингтон передал приглашения на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) всем участникам, включая Россию. Также сообщалось, что власти США проделают работу, чтобы Москва смогла надлежащим образом участвовать в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить о формате участия страны в саммите АТЭС.

Саммит АТЭС, объединяющий представителей 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, пройдёт с 11 по 17 ноября 2023 года в Сан-Франциско.