Москва, 9 ноября, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Теннисист Даниил Медведев возглавил первый рейтинг ценности персональных брендов действующих российских спортсменов, пишет 9 ноября журнал Forbes.

Алексей Филиппов/РИА Новости Теннисист Даниил Медведев

Участников рейтинга, отмечает издание, эксперты сравнивали между собой по нескольким параметрам: присутствию в СМИ, популярности в социальных медиа, уровню маркетинговой привлекательности бренда. Для расчётов использовались данные за январь–сентябрь 2023 года. Те, кто сменил спортивное гражданство до 1 сентября, в рейтинг не вошли.

Второе место после теннисиста Медведева заняла фигуристка Александра Трусова, третье — хоккеист Александр Овечкин.

Строчки с четвёртой по десятую заняли соответственно футболист Артём Дзюба, фигуристка Камила Валиева, теннисист Андрей Рублёв, фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова, боец Ислам Махачев и фигуристка Евгения Медведева.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Медведев получил предупреждение в ходе встречи с болгарским теннисистом Григором Димитровым на турнире серии «Мастерс» в Париже. Во втором сете российский спортсмен отказался выходить на подачу из-за свистящих зрителей на трибунах. Медведев заявил судье, что зрители не желают видеть его выступление, в таком случае он прекратит играть.