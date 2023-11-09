Москва, 9 ноября, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском культурном форуме, который состоится 16–18 ноября, заявил 9 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/POOL/РИА Новости Президент России Владимир Путин

«Да», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

IX Санкт-Петербургский Международный культурный форум пройдет с 16 по 18 ноября 2023 года. Это уникальная платформа для открытого обмена мнениями. В форуме примут участие представители культурного сообщества, руководители ведущих культурных организаций из разных стран, эксперты, представители бизнеса и государственных органов.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году форум спустя два года вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса прошёл в новом формате и был посвящён гуманитарной проблематике.