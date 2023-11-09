Москва, 9 ноября, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Контакты по подготовке визита в Россию президента Палестины Махмуда Аббаса продолжаются, но дата этого события сдвигается. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 9 ноября журналистам.

Thaer Ganaim/Global Look Press Президент Палестины Махмуд Аббас

Он заявил, что конкретики в этом вопросе пока нет.

«Пока сдвигается, мы пока не понимаем, насколько», — ответил Песков на вопрос о дате визита Аббаса.

Как сообщало ИА Регнум, посол Палестины Абдельхафиз Нофаль 9 октября заявил, что палестинские власти поддерживают контакты с Москвой, идёт подготовка к визиту президента Аббаса в Москву. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов позднее сообщил, что визит палестинского лидера в Россию и его переговоры с президентом Владимиром Путиным должны состояться скоро.

Однако 3 ноября Богданов сообщил, что визит, который планировался 15 ноября, пришлось отложить по просьбе палестинских властей. Эту просьбу они объяснили тяжёлой обстановкой на Ближнем Востоке, из-за которой Аббас не может покидать регион. Россия, добавил дипломат, с пониманием приняла разъяснение палестинской стороны.