Москва, 9 ноября, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Раису Максимову перевели в отделение гематологии. Об этом 9 ноября сообщил Telegram-канал «112».

Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Народная артистка Раиса Максимова

По его данным, падение гемоглобина у 94-летней актрисы вызвано заболеванием крови.

Отмечается, что под наблюдением врачей в больнице народная артистка проведёт ещё несколько дней.

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября стало известно о том, что народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Раису Максимову планово госпитализировали для переливания крови.

Раиса Максимова в 1956 году окончила Школу-студию МХАТ в Москве, её приняли в труппу театра. При разделе театра на два коллектива в 1987 году ушла в МХТ им. Чехова. Дебютной ролью в кино для неё стала роль Аглаи Епанчиной в экранизации романа Фёдора Достоевского «Идиот». Также актриса известна телезрителям по сериалу «Закон и порядок» и фильмам «Моя судьба», «Послушай, не идёт ли дождь…».