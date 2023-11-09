Киев, 9 ноября, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Для ВСУ наступила тяжелейшая ситуация на фронте из-за нехватки людей. Об этом 9 ноября заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

Madeleine Kelly/Global Look Press

«На фронте тяжелейшая ситуация, уже нельзя это скрыть. Постоянно идут заявления, что уже нет живой силы, держать фронт некому», — сказал Соскин.

Он добавил, что Украина потеряла возможность двигаться куда-либо дальше на передовой, поскольку ВСУ испытывают серьёзные проблемы с нехваткой людей, а украинцы больше не хотят идти воевать.

Как сообщало ИА Регнум, бывший дипломат США Чес Фриман заявил, что у ВСУ закончилось «пушечное мясо», которое они могли бы использовать для наступления. Он отметил, что в связи с этим Украине грозит потеря ещё больших территорий. Кроме того, Фриман обратил внимание на серьёзные разногласия внутри НАТО, проявившиеся на фоне провала наступления ВСУ.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 30 октября рассказал, что ВСУ за время контрнаступления с 4 июня лишились более 90 тыс. военнослужащих. Министр подчеркнул, что за всё это время украинская армия не смогла добиться каких-либо значимых военных успехов.