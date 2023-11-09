Москва, 9 ноября, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Евросоюз выступает с политизированными и ложными обвинениями в отношении России из-за ситуации с убийством на южно-осетинской границе. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Удивлены этой позицией ЕС, там проигнорированы очевидные факты и развёрнутые разъяснения осетинской стороны, которые были даны. Самое шокирующее, что в Брюсселе безапелляционно пытаются переложить ответственность за случившееся на Россию. Это политизированные, однобокие оценки, ложные», — сказала Захарова.

Дипломат также подчеркнула, что это свидетельствует о «явной предвзятости и ангажированности» Европейского союза в отношении России.

Ранее стало известно, что служба госбезопасности Грузии заявила, что житель села Кирбали Горийского района на границе с Южной Осетией был застрелен при попытке задержания представителями Цхинвала.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что многие россияне сталкиваются на Западе с «уродливой русофобией». При этом, как отметил глава МИД, организации российских соотечественников продолжают работать. Он добавил, что они делают многое для популяризации богатейшего культурно-исторического, духовного наследия России, сбережения и продвижения русского языка и литературы.

Как передавало ИА Регнум, ранее МИД России сообщил, что общие потери Европейского союза от антироссийских санкций и сворачивания отношений с Москвой составили уже около 1,5 триллиона долларов.